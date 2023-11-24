Военкор предупредил о готовящейся провокации против ВС РФ Военкор Руденко: ВСУ хотят взорвать химзавод и обвинить ВС России

Фото: МО Украины

ВСУ готовят провокацию против ВС России с обвинениями в убийствах мирных жителей, поскольку успехов на фронте у украинской армии нет, заявил в Telegram-канале военкор Андрей Руденко. По его словам, Киев планирует взорвать химзавод с привлечением иностранных специалистов из Великобритании и США. Речь идет о предприятии в Константиновке на севере ДНР.

В период с 27 ноября по 20 декабря 2023 года спецслужбы Украины планируют инсценировать поражение Константиновского государственного химического завода по улице Шмидта, с дальнейшим обвинением Российской Федерации в убийстве мирных жителей и химическом заражении местности, — сообщил он.

По словам военкора, для обеспечения правдоподобности данной провокации в моргах подготовлено более 40 трупов для имитации погибших. Кроме того, осуществляется подбор гражданских лиц, в том числе детей из числа малообеспеченных семей, а также пожилых людей, для имитации пострадавших.

Данной провокацией Киев запустит очередной фейк, разыгранный в мировом масштабе по примеру Бучи, в надежде в очередной раз дискредитировать Россию путем обвинения ее в массовых убийствах гражданского населения, — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости и ТАСС опубликовали сообщение о перегруппировке войск «Днепр» на более выгодные позиции. Позднее материал был аннулирован, а журналисты заявили, что он вышел по ошибке. Министерство обороны при этом не сообщало о передислокации подразделений. Позднее ведомство сообщило, что распространение подобной недостоверной информации является провокацией.