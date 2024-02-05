Поддубный: взрывчатку в РФ могли пытаться ввезти для акций перед выборами

Фото: ssg.gov.ge

Попытка доставить взрывчатку в Россию может быть связана с акциями накануне выборов президента страны, которые пройдут в марте 2024 года, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он предположил, что противник попытается организовать несколько точек напряженности накануне голосования.

Спецслужбы киевского режима продолжают системно работать над организацией терактов на нашей территории. Более того, судя по времени, попытка провести в Россию ВВ может быть связана с возможными акциями накануне выборов президента России, — написал он.

5 февраля Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза со взрывчаткой, отправленного из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

По данным спецслужб, к транспортировке взрывчатки через грузинскую территорию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Саму перевозку организовали на Украине, отмечается в сообщении. Взрывчатку перевозили через Румынию, Болгарию и Турцию и доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей.

Telegram-канал Mash опубликовал фотографию перехваченной взрывчатки. На снимке заметны брикеты с канадской C-4, шесть детонаторов и особые ключи.