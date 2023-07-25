Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фото возведения украинскими войсками оборонительных рубежей в Ровенской области, на границе с Белоруссией. Он уточнил, что там находится 104-я бригада территориальной обороны ВСУ.
Поделиться
Фото: МО Украины
Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фото возведения украинскими войсками оборонительных рубежей в Ровенской области, на границе с Белоруссией. Он уточнил, что там находится 104-я бригада территориальной обороны ВСУ.