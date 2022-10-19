Военкор Поддубный заявил о продвижении ВСУ на Херсонском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ начали продвижение на Херсонском направлении. По его словам, противник наступает около Новой Каменки и Берислава.

Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении. Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав, — написал Поддубный.

Военкор насчитал, что наступление идет двумя батальонами пехоты, предположительно, 128-й горно-штурмовой и танкового батальона 17-й бригады. По данным Поддубного, после артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление.

Ранее власти Херсонщины разослали жителям региона СМС с требованием об эвакуации. Предупреждения были отправлены из-за угрозы обстрела жилых кварталов со стороны ВСУ.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что местными властями будут эвакуированы от 50 до 60 тысяч жителей области. Предполагается, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.