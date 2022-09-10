Военкор Поддубный: наступление ВСУ остановили в Красном Лимане

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram сообщил, что продвижение ВСУ на данный момент остановлено в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики бойцами добровольческого батальона «Барс». В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Парни, которые сейчас героически работают на лиманском направлении сообщают: «Укрофашисты к Лиману не подошли, идет бой гораздо южнее, в Диброво и под Брусовкой». Там и рубятся Барсы и другие подразделения ВС РФ и союзников, — написал Поддубный.

Ранее журналист заявил, что в районе Купянска в Харьковской области сложилась тяжелейшая обстановка. По его словам, продвижение ВСУ пока не остановлено.

Военный корреспондент Александр Коц позже сообщил, что российские силы частично отступили из Купянска в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.