Военкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России в Купянске

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что сложилась тяжелейшая обстановка для Вооруженных сил России в районе Купянска в Харьковской области. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

В западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти. Мосты повреждены, тяжелая техника по ним двигаться не может. Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны, — написал он.

Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что треть резервов Вооруженных сил Украины, которые были отправлены в наступление на Харьковскую область и южные территории страны, были ликвидированы. По его словам, всего российские войска уничтожили более восьми тысяч украинских военных по этим направлениям.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее призвал жителей из-за небезопасной обстановки эвакуироваться в Россию. До этого была объявлена эвакуация из Купянска, а также из Изюмского и Купянского районов.