Военкор Поддубный объяснил вывод российских войск из Изюма Военкор Поддубный: возможное окружение российских войск в Изюме стало бы катастрофой

Военкор Поддубный в своем Telegram-канале назвал катастрофой возможное окружение российских войск в Изюме. По его словам, вывод контингента РФ с военной точки зрения — абсолютно верное решение в сложившихся обстоятельствах. Министерство обороны России данную информацию пока не подтвердило.

Окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой. Решение о выходе с военной точки зрения абсолютно верное в сложившихся обстоятельствах, — написал Поддубный.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Город Изюм находится неподалеку от административной границы ДНР.