Военкор Поддубный рассказал о попытке Киева отстоять Соледар

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска пытались отстоять Соледар, сообщил военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный агентству SM News. По его словам ВСУ намеревались провести контратаку под населенным пунктом Покровское, чтобы не дать ВС РФ выровнять линию фронта. Украинские войска в конечном счете решились на контратаку силами трех батальонов и бронетехники. Однако в результате маневра, ВСУ потеряли около 360 человек.

Почему именно Покровское? Чтобы не дать союзным силам выровнять линию боевого соприкосновения, подойти непосредственно к Соледару, а без Покровского довольно сложно будет с восточной стороны Соледара заходить штурмовым отрядом, — заявил Поддубный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от «бандеровских элементов». О переходе завода под контроль российских войск также сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, столкновения теперь идут на прилегающих улицах города.

До этого Поддубный заявил, что в районе Соледара активно работала украинская артиллерия, и это сильно мешало продвижению союзных войск вглубь страны. Он добавил, что на предприятии «Артемсоль» есть достаточно внушительный арсенал оружия времен Первой мировой войны, а шахты хотя и не могут использоваться в качестве огневой позиции, но способны служить укрытием для ВСУ.