Военкор Поддубный назвал главный инструмент антироссийской политики США Военкор Поддубный: Польша превратилась в орудие антироссийской политики США

Фото: МО РФ

Польша добровольно превратилась в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Так он прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды о готовности страны разместить у себя американское ядерное оружие.

Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, то мы готовы к этому. Раскачка кейса ОМП (оружие массового поражения) как прием психологического давления на своих союзников возникает каждый раз, когда у ВСУ «что-то идет не так», — написал военкор.

По его словам, на необдуманные заявления Варшаву толкают нездоровые милитаристские амбиции, а также стремление присягнуть на верность США.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США в рамках программы Nuclear Sharing. Он подчеркнул, что данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По словам главы государства, подобная инициатива важна для «укрепления безопасности восточного фланга НАТО».