ВСУ применили самые разные образцы техники НАТО в Херсонской области Военкор Поддубный: ВСУ применили самые разные образцы зарубежной военной техники в Херсонской области

Фото: defense.gov

При попытках наступления на северо-востоке Херсонской области ВСУ применяли разные образцы иностранной бронетехники, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он рассказал, что украинские солдаты бросили в бой турецкие, британские и нидерландские бронетранспортеры, а также польские самоходки AHS Krab. Кроме того, ВСУ использовали австралийские бронированные автомобили Bushmaster и как минимум одну бронемашину США International MaxxPro.

Проходят сообщения, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области противник использовал самые разные образцы зарубежной военной техники. Среди прочего в бой были брошены турецкие бронетранспортеры Kirpi, британские Saxon, нидерландские YPR-765, польские самоходные гаубицы AHS Krab, австралийские бронеавтомобили Bushmaster, как минимум одна американская бронемашина International MaxxPro, — написал Поддубный.

По словам военкора, украинские военнослужащие также использовали САУ PzH-2000 и зенитные установки образцов НАТО. Помимо этого, в зоне боевых действий были замечены оснащенные американскими пулеметами пикапы британского и японского производства, а также танки Т-72 «польской постройки с натовской бортовой начинкой».

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о трех погибших, включая детей, при обстреле ВСУ гражданской переправы в Херсоне. По его словам, украинские войска выпустили по мирной переправе через Днепр рядом с Антоновским мостом 12 ракет HIMARS. Он также отметил, что 11 снарядов сбили подразделения ПВО, но одна ракета долетела до цели.