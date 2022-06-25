Военкор Пегов: ВСУ пытаются вырваться из котла в Золотом

Фото: МО Украины

Остатки группировки ВСУ, разгромленной в котле в районе населённых пунктов Горское и Золотое, пытаются вырваться из окружения. При этом украинским военным приходится идти через собственные минные поля, сообщил военкор Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Отдельные отряды украинских боевиков идут через поля, где массово подрываются на собственных минах, — написал он.

Военкор добавил, что, по данным с передовой, военнослужащие ВСУ прорываются через населённый пункт Степное. Он пообещал в ближайшее время сообщить подробности происходящего.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы республики полностью взяли под контроль Горское и Золотое. Еще один город — Лисичанск — находится «в оперативном окружении».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что украинские военные при отступлении побросали всё иностранное оружие. Он предположил, что операция по взятию Горского и Золотого войдет в военные учебники как самая эффективная «в плане военной экономики».