Военкор Пегов: ВСУ попытались контратаковать под Авдеевкой

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Украинские военные предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Весёлое, который находится под Авдеевкой, утверждает военный корреспондент Семён Пегов. Об этом он написал в собственном Telegram-канале Wargonzo. Он отметил, что со стороны Украины в штурме участвовали 10 танков, 3 БМП и две роты пехоты. Российская сторона оперативно вычислила начало атаки и нанесла по противнику удары артиллерии калибра 152 мм, заверил Пегов.

Неонацисты предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Веселое, который находится под Авдеевкой. На штурм были брошены 10 танков, 3 БМП и две роты пехоты. Продвижение врага было оперативно вычислено разведчиками, после чего по силам противника были нанесены точные удары артиллерии калибра 152 мм, — написал журналист.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что вооруженные силы ЛНР смогли освободить и взять под контроль 95% территории республики. 25 мая глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль республиканских сил.