Военкор Пегов: войска ЛНР установили контроль над Камышевахой

Фото: Александр Река/ТАСС

Войска Луганской народной республики установили контроль над Камышевахой, сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Населенный пункт является важной стратегической точкой.

Подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над Камышевахой, — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики контролируют всю территорию, за исключением Лисичанска и Северодонецка. Союзные войска продолжают наступление в этих направлениях. За прошедшие сутки им удалось взять в оперативное окружение группировку ВСУ в Золотом, а также атаковать укрепрайон ВСУ в Красногоровке. Кроме того, союзные силы вышли на окраины Святогорска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 20% украинских земель перешло под контроль России. В своей речи он отметил, что Киеву необходимо вернуть 2603 населенных пункта.