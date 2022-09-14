Военкор Пегов сообщил о начале штурма Красного Лимана со стороны ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что подразделение «Барс-16», известное как отряд «Кубань», ведет бой на подступах к городу Красный Лиман в Донецкой области. По информации военкора, которой он поделился в своем Telegram-канале «WarGonzo», ВСУ штурмуют позиции ВС РФ и союзных войск. Журналист уточнил, что бойцам удается сдерживать натиск врага. Пегов отметил, что военным оказывают огневую поддержку артиллеристы.

Прямо сейчас подразделение «Барс-16», более известное как отряд «Кубань» ведет бой на подступах к Красному Лиману — противник снова предпринял попытку штурма отдельных позиций. Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление. Ситуация еще не критическая, но снова может приблизиться к ней, — заявил Пегов.

По словам корреспондента, военнослужащие ВС РФ и союзных войск не паникуют. В зоне также орудует комендантский полк Национальной милиции (НМ) ДНР, который обеспечивает сохранение порядка в Красном Лимане.

Молимся за наших героев и верим в то, что они выстоят. Поддержка им не помешает, — отметил Пегов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и подтянуть дополнительные силы и технику к Святогорску, однако сделать им этого не удалось. При этом он отметил, что о полном контроле союзных сил над этим населенным пунктом пока говорить рано.