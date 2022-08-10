Военкор Пегов: силы ДНР начали штурм Зайцево Военкор Пегов: Народная милиция ДНР вошла на окраины поселка Зайцево

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Военнослужащие НМ ДНР

Военкор Семён Пегов в своем Telegram-канале заявил, что 3-я бригада 1-го корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики зашла на окраины поселка Зайцево. Он уточнил, что населенный пункт имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска с юга.

3-я бригада 1-го корпуса НМ ДНР вошли на окраины н.п. Зайцево. Поселок имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга, — написал Пегов.

Утром 10 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил об ожесточенных боях в Зайцево. Он указал, что противник ведет хаотичный обстрел населенного пункта в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил. Градоначальник попросил всех оставаться в укрытиях и свести на нет любое перемещение по улицам, пока идут обстрелы, добавив, что все службы работают в усиленном режиме.

Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от «бандеровских элементов». О переходе завода под контроль РФ сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, столкновения теперь идут на прилегающих улицах города.