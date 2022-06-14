Wargonzo: пехота союзных сил пока не зашла в Славянск

Фото: AP/TASS

Пехота союзных сил пока не зашла в Славянск, идут артиллерийские бои, рассказал в стриме RT «Летучка» военкор Семен Пегов. По его словам, войска ДНР, ЛНР и России пытаются взять ряд населенных пунктов, чтобы создать плацдарм для непосредственного освобождения Славянска, передаёт Wargonzo.

Бои идут, но они носят скорее артиллерийский характер. Сейчас к пригородам Славянска наши подразделения подошли вплотную, — пояснил Пегов.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что нынешний этап спецоперации завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление, в ходе которого военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца. Он также высказал мнение, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая Николаево-Одесский.