Военкор Пегов: положение ВСУ в городе Золотое становится критическим

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Положение украинской группировки в городе Золотое уже становится критическим, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале. Тем не менее, по его словам, украинские националисты продолжают пытаться активно отбиваться от атак.

На другом выступе, в районе города Золотое, союзные силы атакуют в районе Тошковки и имеют успех. Положение украинской группировки становится критическим, но она продолжает ожесточенно сопротивляться, — сказал военный корреспондент.

Семен Пегов отметил, что за минувшие сутки объединенные силы ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР вели наступление на Изюмском выступе сразу по четырем направлениям. В том числе, на главных путях поставок для ВСУ провизии и вооружения. Наступление в районе Славянска ведется одновременно по двум направлениям.

На Святогорском плацдарме союзные силы форсировали Северский Донец к северо-востоку от города. На юго-западе ведутся активные боевые действия в районе Краснополья и Богородичного.

Накануне, 10 июня, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России в направлении Славянска. Под контролем объединенных войск находятся 235 населенных пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), а также Ставки и Липовое (Краснолиманский район).