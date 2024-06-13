Военкор опубликовал кадры подбитого в зоне СВО «американца» Военкор Руденко опубликовал кадры очередного уничтоженного в СВО танка Abrams

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором изображен подбитый в зоне СВО американский танк Abrams, переданный ВСУ западными партнерами. На кадрах видна горящая обездвиженная боевая машина противника, задняя часть которой охвачена огнем.

Ранее Министерство обороны России опубликовало два видео с кадрами уничтожения танка Abrams и БМП Bradley американского производства на Авдеевском направлении. По данным ведомства, на данном участке фронта работали военнослужащие группировки войск «Центр». Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции, применив высокоточный снаряд «Краснополь».

Telegram-канал «Изнанка» ранее сообщил об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров территориальной обороны ВСУ. Как отмечает канал, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области.

В публикации канала уточняется, что потери противника составили не менее 25 человек, включая старших офицеров, а приехавшая на место группа эвакуации вывезла лишь нескольких раненых. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.