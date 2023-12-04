Военкор оценил вероятность «обрушения фронта» из-за проблем Украины Коц: наивно рассчитывать, что из-за проблем Киева фронт рухнет без наших усилий

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рассчитывать на то, что из-за финансовых или политических проблем Украины фронт рухнет без всяких наших усилий, очень наивно, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, так пытаются преподнести ситуацию западные СМИ, которые стали чаще публиковать материалы о том, как на Украине скоро все развалится. Само по себе, пишет журналист, ничего не развалится и никто никуда не разойдется.

Ничего там, конечно, само по себе не развалится и никто никуда не разойдется <...> рассчитывать на то, что из-за финансовых или политических проблем Украины фронт рухнет без всяких наших усилий, очень наивно. У нас нет другого выхода, кроме как становиться еще сильнее. Что, собственно, мы и делаем, — отмечает военкор.

Он предлагает расстаться в возникшими из подобных западных публикаций иллюзиями о том, что победа над Киевом «счастливо свалится с неба, как неразорвавшийся HIMARS под ноги». Он допускает, что на какое-то время ВСУ перейдут к оборонительной тактике по объективным причинам, среди которых упавший уровень технической поддержки и возросшая активность российской армии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Украина, несмотря на то, что ее снабжала оружием 51 страна, не может успешно противостоять России в зоне боевых действий. По его словам, союзники Киева в открытую заявляют, что у них нет денег и оружия для помощи Украине, поэтому о новых контрнаступлениях ВСУ говорить не приходится.