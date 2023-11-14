Военкор оценил эффективность российского ВПК Коц: оборонка РФ демонстрирует большую эффективность, чем коллективная западная

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Российская оборонная промышленность сегодня демонстрирует большую эффективность, чем коллективная западная, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. И происходит это, по его словам, несмотря на несопоставимые военные бюджеты.

В войне на истощение побеждает тот, у кого лучше военная промышленность. Российская оборонка сегодня демонстрирует большую эффективность, чем коллективная западная, несмотря на несопоставимые военные бюджеты, — считает журналист.

Он напоминает о провале европейской цели поставить Киеву за год миллион снарядов. Удалось собрать лишь порядка 300 тысяч. По подсчетам, этого хватит на месяц-полтора интенсивных боевых действий, так как за сутки расходуется порядка шести тысяч снарядов.

Россия же, по оценкам западных СМИ, уже вышла на производство двух миллионов снарядов в год, обогнав не только Евросоюз, но и НАТО с США во главе. И активно налаживает сотрудничество с КНДР — одной из сильнейших артиллерийских держав на планете, — отмечает Коц.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не сомневается, что Евросоюз все-таки поставит Киеву миллион снарядов. И случится это не раньше марта 2024 года. По его словам, реализации плана ЕС помешало «очень много бюрократии».