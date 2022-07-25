Военкор объяснил, зачем Киев пытался подкупить российских летчиков Военкор Коротченко: ВСУ пытались угнать российские самолеты ради пропаганды в СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Украина пыталась переманить российских летчиков на свою сторону в спецоперации, уговаривая их угнать отечественные самолеты и посадить их на украинские аэродромы за денежное вознаграждение, это было сделано для того, чтобы показать дезертирство в армии РФ и успехи ВСУ, заявил военный журналист Игорь Коротченко в разговоре с «ПолитЭкспертом». Он подчеркнул, что план Украины провалился, так как необходимая информация попала в руки российских спецслужб, а именно — ФСБ.

Оказалось, что «операцию» взяли под контроль российские органы госбезопасности. А единственной целью НАТО и украинской разведки был пиар «успехов» Украины. Они хотели показать, что летчики ВКС РФ якобы дезертировали из страны. Это надо рассматривать исключительно в плоскости информационных спецопераций, — заверил Коротченко.

Он напомнил, что российским силовикам удалось не только предотвратить украинский план по переманиванию военнослужащих, но и раскрыть местонахождение некоторых аэродромов ВСУ, по которым позже был произведен артиллерийский обстрел. Коротченко отметил, что во время проведения операции киевские спецслужбы нарушили главное правило разведки — признались, что они на нее работают.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали ее спецслужбы НАТО, основную помощь оказывала британская разведка. Российским летчикам за согласие участвовать в похищении боевых машин предлагали гонорар в размере $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.