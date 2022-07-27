Военкор объяснил слова Зеленского о возвращении украинских регионов Военкор Борзенко: Зеленский говорит о скором прорыве ВСУ, чтобы успокоить Запад

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором прорыве ВСУ и возвращении утраченных регионов, чтобы показать Западу «какие-то успехи» Киева в рамках спецоперации, считает военный журналист Алексей Борзенко. По его мнению, зарубежные партнеры хотят видеть определенные результаты в обмен на материальную помощь и поставки вооружения, пишет «360».

Зеленский оторван от реальной ситуации и событий, которые происходят. Вот что получается: Запад дарит оружие и уже начинает требовать от него каких-то хотя бы визуально маленьких побед. Но ни один населенный пункт за эти месяцы не отвоевали. Все боевые действия происходят так: мы что-то освобождаем, а они отходят. Владимир Зеленский должен доказать Западу, что есть какие-то успехи, — пояснил Борзенко.

Военкор заметил, что сейчас российские военные могут занять Николаев и Одессу, ВСУ в свою очередь хотят создать видимость скорого прорыва, чтобы успокоить Запад. Борзенко напомнил: армия РФ не уничтожала украинскую инфраструктуру и не наносила масштабных ударов по центрам принятия решений в Киеве. В связи с этим, отметил эксперт, Зеленскому нужно «что-то придумать». Однако военкор назвал «смешными» заявления украинского лидера о том, что утраченные территории можно будет отвоевать за три недели.

Ранее Зеленский в ходе выступления с неотложным посланием к делегации американского конгресса заявил, что Украина хочет в течение трёх — шести недель вернуть себе утраченные территории. Украинский лидер объяснил это наступлением зимы, отметив, что тогда вести боевые действия станет «ощутимо труднее» и сейчас настал «решающий» период.