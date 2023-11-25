Военкор объяснил разницу в действиях США в Ираке и на Украине Военкор Сладков: США грабили Ирак, а Украину толкают к братоубийственной войне

Фото: МО США

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил в своем Telegram-канале разницу между действиями США в Ираке времен лидера Саддама Хуссейна и на Украине при президенте Владимире Зеленском. По его мнению, во втором случае население толкают еще и на верную гибель в братоубийственной войне.

Американцы освободили Ирак от всего. От Саддама, от арабской культуры, от нефти и денег. Украинский вариант еще хуже. Их грабят и еще заставляют умирать в братоубийственном грехе, — написал журналист.

Для наглядности он разместил датированное 2003 годом фото. В кадре военнослужащий США стоит в окружении слитков золота в кузове грузовика.

Ранее Сладков заявил, что причины неудач первого периода СВО берут начало в 1990-х. По его мнению, обрушение военного потенциала страны началось после распада СССР. Военкор рассказал, что двое его знакомых, военный летчик Сергей Буянкин и офицер Дмитрий Петров, в 1990-е перешли на гражданскую работу. Буянкин, по его словам, уволился на взлете карьеры и ушел работать в ЖЭК, а Петров не мог содержать семью, так как ему не выплачивали денежное довольствие до полугода. Он решил заняться торговлей. По словам Сладкова, из них никто не собирался увольняться.

Кроме того, Сладков заявил, что в Авдеевке российская армия пробила участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта. Он назвал это достижение настоящим подвигом ВС РФ.