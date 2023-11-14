Военкор объяснил провал Запада с обещанным Киеву миллионом снарядов Руденко: европейское «кидалово» с боеприпасами не обещает заморозку конфликта

Фото: МО Украины

Европейское «кидалово» с боеприпасами не предвещает скорую заморозку украинского конфликта, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его мнению, Европа на это не пойдет, а, наоборот, «будет подливать масло в огонь», так как не захочет отказываться от выстроенной коррупционной схемы.

Европейское «кидалово» с боеприпасами не говорит о том, что грядет заморозка конфликта, на это ЕС не пойдет. Наоборот, будут подливать масло в огонь, давать новые обещания, которые никогда не выполнят. Потому что никто не откажется от выстроенной коррупционной схемы, когда на «помощи» Украине пилят и разворовывают многие миллиарды, — отмечает журналист.

По его словам, то, что ЕС не сможет выполнить обещание и поставить Киеву к марту миллион снарядов, еще раз подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. К тому, что экономически развитые страны не смогли запустить производство, привело сочетание факторов, считает Руденко. Так, последние несколько десятков лет европейский ВПК развивался иначе, и то, на что делался упор, бесполезно на линии фронта длиной в сотни километров, где задействованы десятки тысяч солдат.

Также, по словам военкора, развитые европейцы переносили свою промышленность в страны третьего мира, не трогая, но и не развивая оружейные заводы. Кроме того, для быстрого развертывания производства нужно гораздо больше, нежели те суммы, что выделяют Украине, а быстро остановить военное производство невозможно.

Запущенный ВПК нельзя будет выключить одной кнопкой. Производителям оружия нужны гарантии, долгосрочные контракты на производство. То есть нужно, чтобы их продукцию закупали не только для сегодняшних войн, но и еще минимум несколько лет. А значит, деньги на это тоже должны выделять правительства. Ну, или вешать на получателей вооружений (Украину) все больше многомиллиардных кредитов. Часть оружия должна заменить то, что уже раздали со складов, — это тоже непосильная инвестиция для полуживой европейской экономики, — говорит репортер.

Ранее Кулеба назвал жалким состояние оборонной промышленности ЕС. По его словам, именно это является причиной того, что Европа не может выполнить свое обещание по передаче Украине миллиона снарядов.