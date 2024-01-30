Военкор объяснил, почему Зеленскому невыгодно убирать Залужного Военкор Коц: на посту главкома Залужный не представляет конкуренции Зеленскому

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Последние дни в прессе курсируют новости о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале журналист заявил, что такое развитие событий на самом деле невыгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Странный тезис о предвыборной борьбе на Украине. Дескать, возня вокруг Залужного — это попытка Зеленского устранить конкурента. На самом деле, чем дольше главком ВСУ будет сидеть на своем месте, тем дольше у Зели не будет в его лице конкурента. Как раз уволив его, он развяжет генералу руки. И язык, — сказал Коц.

Вместе с тем военкор напомнил, что никаких выборов на Украине не предвидится. Коц отметил, что в стране скорее «дворцовый переворот изобразят», чем легитимные выборы.

Ранее военкор выразил мнение, что Зеленский на фоне слухов об увольнении Залужного оказался в положении, при котором любые решения главы государства будут не в его пользу. Коц добавил, что уже не важно, лишится ли Залужный своей должности или нет, так как для Зеленского невыгоден любой исход.

Журналист также указал, что несмотря на провалы украинской армии, главком ВСУ остается популярен, в том числе из-за «искренних» интервью западным СМИ. По его мнению, увольнение Залужного будет выглядеть как попытка Зеленского избавиться от конкурента. Однако такие кадровые решения в любом случае принимает не президент, а его западные партнеры, считает Коц.