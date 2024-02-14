Военкор объяснил, почему на Украине самоубийственно проводить выборы Коц: на Украине самоубийственно проводить выборы из-за мнения граждан о власти

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На Украине самоубийственно проводить президентские выборы, поскольку большинство граждан считают, что страна движется не в том направлении и власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он отметил, что многие украинцы недовольны уровнем цен и тарифов.

При этом ухудшение отношения власти к гражданам отметили 46%, 51% опрошенных считает, что власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости. Это, видимо, родственники тех, кого на улицах, матерясь, заламывают военкомы. При таких цифрах, конечно, проводить выборы самоубийственно. Впрочем, Зеленский продлил военное положение до мая. А значит, в марте, когда подойдет срок, никаких президентских выборов не будет, — высказался Коц.

По словам военкора, согласно проведенному на Украине опросу, доля граждан, считающих, что события в стране развиваются в правильном направлении, снизилась на 20% за последний год. Кроме этого, 68% украинцев указали на ухудшение экономической ситуации, отметил Коц.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее назвал ядом для Украины идею провести выборы президента в военное время. По его мнению, избирательная кампания может привести к развалу страны. Глава столицы считает, что сейчас руководству Украины необходимо покончить с политическими распрями.