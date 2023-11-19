Военкор назвал условия, когда Шольцу удастся обсудить Украину с Путиным Военкор Сладков: Шольц сможет обсудить Украину только после ее капитуляции

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Олаф Шольц

Готовность канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине должна быть обеспечена как минимум двумя условиями, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Ключевыми инициаторами улаживания конфликта могут стать и другие лидеры европейских стран, считает журналист.

Я бы отдал предпочтение Александру Григорьевичу (Лукашенко, президенту Белоруссии. — Прим.Ред.) Переговоры должны вестись при двух условиях: без приостановки боевых действий; только о капитуляции Украины, — полагает Сладков.

Среди потенциальных желающих «с табличкой на пике «Я миротворец», как написал военкор, присутствуют президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению журналиста, возможно, поучаствует также руководство Словакии.

18 ноября Шольц во время встречи с гражданами в населенном пункте Нутеталь около Берлина в очередной раз сообщил, что готов продолжать диалог с Путиным. При этом он добавил, что не видит сценария, при котором Москва может пойти на какие-либо уступки в контексте конфликта на Украине.