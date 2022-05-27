Военкор назвал условие, при котором РФ использует ядерное оружие против США Военкор Леонков назвал условие, при котором РФ использует ядерное оружие против США

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может пойти на применение ядерного оружия против США в случае, если Киев начнет обстреливать российские территории реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые Украине поставил Вашингтон, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его мнению, если киевский режим ударит американскими РСЗО по российским городам-миллионникам, это будет расцениваться как «существенный ущерб неядерным оружием массового поражения», пишет Lenta.ru.

В этом случае Россия будет руководствоваться «Основами политики в области ядерного вооружения», то есть нанесет удар по центру принятия решения — США, — подчеркнул Леонков.

Военкор добавил, что в таком случае Вашингтон станет соучастником нападения на российскую территорию. По мнению Леонкова, при этом сценарии Россия объявит Штатам полноценную войну.

А с Украиной и так разберемся, только СВО перейдет в иной формат, — резюмировал он.

Ранее обозреватель Джеймс Поплар в статье, опубликованной The American Thinker, заявил, что администрация Белого дома бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить «ядерный Армагеддон». Поставки Киеву оборонительных вооружений превращаются в опасную эскалацию.