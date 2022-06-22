Военкор назвал условие прекращения обстрелов Донецка Военкор Борзенко: обстрелы Донецка прекратятся после взятия армией РФ близлежащих городов

Фото: dan-news.info

ВСУ прекратят обстрелы Донецка после того, как российская армия захватит Марьинку, Авдеевку и другие районы рядом с ДНР, заявил военный корреспондент Алексей Борзенко. Он добавил, что благодаря работе отечественных ПВО за последнее время на территорию города не упало ни одной ракеты, передает «360».

За последнее время на Донецк не упало ни одной «Точки-У». Сбиваем даже «Град» и «Ураган». Когда мы возьмем Марьинку, Авдеевку и все районы, из которых идут обстрелы Донецка, отодвинем ВСУ на 15–20 километров вглубь, обстрелы города и близлежащих населенных пунктов прекратятся, — подчеркнул Борзенко.

По мнению военкора, российским силовикам следует сосредоточиться на занятии позиций на Донецкой дуге. После этого, добавил Борзенко, нужно сосредоточиться на Лисичанске, в котором повторяется сценарий Мариуполя. Он указал, что украинские бойцы сдаются целыми группами по 10–20 человек. Борзенко заверил: солдаты готовы сесть в тюрьму, лишь бы не возвращаться на Украину.

Ранее пять человек получили ранения в результате обстрела Черногвардейского района Макеевки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По их данным, обстрел производился со стороны ВСУ.