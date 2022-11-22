Военкор назвал три необходимых для поражения Украины фактора Военкор Сладков: Украина проиграет при непрерывном нарушении коммуникаций

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

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Военный корреспондент Александр Сладков перечислил в своем Telegram-канале три фактора, которые необходимы для поражения Украины в ходе спецоперации. По его мнению, на Украине должно быть полностью остановлено железнодорожное сообщение, прекращено электроснабжение, что опустошит информационное пространство, а также необходим прорыв линии фронта по трем направлениям — в сторону Киева, Одессы и Харькова.

Три фактора заиграют лишь при непрерывном нарушении коммуникационной системы Украины, до коллапса, — написал военкор.

Сладков усомнился в том, что на фоне боевых действий на Украине произойдет народное восстание. Он допустил возможность мятежа в ВСУ, но отметил, что российским войскам это задачу не облегчит.

Ранее глава компании — поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко заявил, что Украине предстоит жить в условиях регулярных отключений электричества как минимум до конца марта. Он также описал несколько возможных сценариев работы электросетей в стране.

Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, в свою очередь, заверил украинцев, что всеобщего блэкаута в стране не будет. При этом допустил, что отключения электричества в стране возможны «не только на час-два».