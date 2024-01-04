Военкор назвал способ борьбы с беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении Сладков призвал ВС РФ создать на Херсонском направлении группировку БЛА и РЭБ

Фото: МО РФ

На Херсонском направлении необходимо создать российскую группировку беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, считает военный корреспондент Александр Сладков. Как написал журналист в Telegram-канале, это поможет противостоять силам украинской армии, которая «агрессивно и массово» использует дроны в зоне спецоперации.

Нам останется принять вызов и создать на Херсонском направлении свою группировку БЛА, РЭБ, и РЭР. То есть, были в нашей истории морские сражения челнов Петра Первого с эскадрами Швеции, было танковое сражение с фашистами на Курской дуге, были воздушные сражения с люфтваффе в небе над Москвой и Кубанью. Возможно, теперь мы станем свидетелями первого в истории сражения группировок беспилотников в небе Херсонщины, — высказался Сладков.

Военкор подчеркнул, что украинские войска предприняли контрмеры и сосредоточили на Херсонском направлении большую группировку БЛА и РЭБ. Таким образом, по словам Сладкова, ВСУ пытаются сковать российские дроны, коптеры-разведчики и коптеры-корректировщики артиллерии.

Ранее российские военные с применением минометов поразили подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра. В Минобороны РФ отметили, что в новогодние праздники украинские войска не оставляют попыток пересечь реку.