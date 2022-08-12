Военкор Котенок сравнил методы ВСУ с технологиями «Белых касок» в Сирии

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Солдаты ВС Украины

Украинские войска идут на самые грязные меры, заявил военный эксперт Юрий Котенок в беседе с изданием «ПолитЭксперт». Он отметил, что украинская сторона готова повесить на российских военных «все смертные грехи», в том числе используя провокации. Котенок сравнил такие методы с действиями «Белых касок» в Сирии.

Ситуация сложная, потому что противник готов идти на все, чтобы удержать территории. И нужно быть готовыми к тому, что именно Россию будут обвинять во всех смертных грехах. <...> Эту тактику мы уже видели в Сирии, когда инсценировались случаи применения Башаром Асадом химического оружия. Хотя мы знаем, что для имитации этого действовали целые подразделения, такие как «Белые каски», — рассказал он.

По мнению эксперта, чтобы обезопасить себя от подобных маневров ВСУ, России необходимо продолжать наступление и отбросить противника как минимум до Днепра.

«Белые каски» — неправительственная добровольческая организация, действующая на территориях, контролируемых оппозицией официального правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Занимается медицинской помощью и спасением мирных жителей. В Минобороны России заявляли, что организация устраивает постановочные съемки в провинции Идлиб.