Военкор Котенок сообщил о серии взрывов в Днепропетровской области

Фото: ДСНС Украины

Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе объявлена воздушная тревога.

Павлоград (Днепропетровская область) — серия взрывов. Ресурсы противника сообщают о ракетной атаке. Объявлена воздушная тревога, — написал он.

Украинские СМИ отмечают, что воздушная тревога объявлена в настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области. По данным представителей Минобороны, войска ПВО также успешно перехватили семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву иностранными партнерами.

До этого взрывы раздались в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод.