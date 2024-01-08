Военкор Коц заявил, что Киев утопает в дерьме

Фото: Социальные сети

Виталий Кличко (в центре)

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев «утопает в дерьме в прямом смысле слова». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал прорыв канализации на Борщаговке, где 8 января ее содержимое затопило улицы на западной окраине украинской столицы. При этом военкор указал, что мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря купил особняк в немецком Гамбурге площадью 750 кв. м.

Киев утопает в дерьме. В прямом смысле слова. На Борщаговке прорвало канализацию, нечистотами залило улицу и автомобили. Зато у мэра Кличко в конце декабря 2023 года появился особняк площадью 750 кв. м в престижном районе Гамбурга, — написал он.

В администрации Киева утверждают, что прорыв канализационной трубы — это ложь, прорыв случился, по словам властей, на водопроводе. Однако киевляне в соцсетях жалуются на характерный запах, которым вода не обладает. Из-за минусовой температуры содержимое канализации застыло, в результате чего многим автомобилистам понадобился лом, чтобы разбить застывший лед и выехать с парковок.

Ранее на севере Москвы затопило двор жилой многоэтажки растаявшим снегом и бытовым мусором. Инцидент, заставивший местных жителей надеть высокие резиновые сапоги, произошел на улице Полины Осипенко. Жильцы объяснили ситуацию тем, что ни снег, ни мусор здесь не вывозили, а ливневые стоки при прошлогоднем благоустройстве не продумали.