Военкор Коц сообщил об отходе российских войск из Купянска

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram сообщил, что российские силы частично отступили из Купянска в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Да, приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось, — написал Коц.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в районе Купянска в Харьковской области сложилась тяжелейшая обстановка для ВС России. По его словам, переброшенные ранее резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил, что российские войска покинули Изюм и ряд других населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, это произошло из-за ошибок высокого командования. В Минобороны России также данную информацию пока не подтвердили.