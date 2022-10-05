Военкор Коц сообщил о подготовке населенного пункта Сватово к обороне

Фото: МО РФ

Военкор издания KP.RU Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что следующей целью наступления Вооруженных сил Украины может стать населенный пункт Сватово в ЛНР. По его словам, ВСУ концентрируют свои силы, чтобы ударить по Сватово с двух сторон — с севера и юга.

ВСУ пытаются выйти на дорогу, соединяющую Сватово и Кременную, но сейчас она контролируется российскими войсками. Вдоль нее организуется оборона, — сообщил Коц.

Он уточнил, что для удержания такой широкой линии соприкосновения необходимы резервы. Для этого в ДНР и ЛНР ведется подготовка мобилизованных с учетом боевого опыта.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на протяжении последних недель Украина перебрасывала в район города Кременная иностранных наемников, подготовленных в Восточной Европе. По его словам, в настоящее время на этом направлении скопилось большое количество вражеских сил.

До этого Мирошник заявил, что напряжение на направлении Кременная — Лисичанск очень высокое, но вся территория ЛНР находится под контролем союзных войск. По его словам, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить резервы для основного удара по противнику.