Военкор Коц рассказал о выставке устаревшей подбитой техники ВС РФ в Киеве Военкор Коц заявил об организации Киевом выставки уничтоженной советской техники

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что власти Украины организовали выставку подбитой российской бронетехники на Крещатике, выставив устаревшее вооружение советской эпохи вместо современных танков и БМП. По его словам, точно такую же технику используют в Вооруженных силах Украины. В Минобороны России пока не прокомментировали это мероприятие.

На импровизированной выставке представлено, в основном, уничтоженное советское вооружение — точно такое же, каким в массе по-прежнему воюют ВСУ. Российский выгоревший бронетранспортер выглядит точно так же, как и украинский, — рассказал Коц.

Официально мероприятие приурочено ко Дню независимости Украины, который традиционно отмечается в стране 24 августа, отмечает журналист. Однако в действительности оно может быть организовано не столько ради памятной даты, сколько для отчета перед западными кураторами, считает он.

Иностранцы, наверное, даже не заметят различий. Как не видят особых различий между Россией и Украиной, — подчеркнул военный корреспондент.

Как сообщалось ранее, танкисты Вооруженных сил Украины начали чаще использовать старые танки и БМП советского производства. По данным издания Forbes, это обусловлено потерей большого количества техники, переданной Киеву западными партнерами.