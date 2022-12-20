Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников

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Андрей Коц

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с журналистами URA.RU рассказал, что смерти западных наемников во время боев играют злую шутку с ВСУ. Дело в том, отметил он, что украинские бойцы стараются любой ценой эвакуировать тела иностранцев с поля боя. Все это приводит к еще большим потерям личного состава, подчеркнул Коц.

Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников. Бывало неоднократно, мне тоже об этом рассказывали, когда гибло 2-3 поляка в наступлении, украинцы пытались всеми правдами-неправдами их тела вытащить из-под огня и эвакуировать в тыл. Во время этих попыток гибнет еще больше украинских солдат, то есть, потери растут, — рассказал военкор.

Также Коц сообщил, что ВС РФ сталкиваются с польскими наемниками на участке фронта Кременная — Сватово. По его словам, речь идет не только о бойцах. Там же действуют зарубежные военные инструкторы, которые занимаются осуществлением командования.

Военкор добавил, что иностранные наемники не вносят ощутимого вклада в силы украинцев.

Ранее Александр Коц оценил заявления Киева о наступлении на Крым. Он назвал их вовсе «не сумасбродными». Военный корреспондент подчеркнул, что бояться этого не стоит, нужно лишь понимать, что Киев задумывается об этом всерьез.

В ноябре атаку на Крым анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.