Военкор рассказал о нависшей в Латвии угрозе для тысяч русских Коц: угроза депортации нависла над 20 тысячами русских в Латвии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Угроза депортации нависла над 20 тысячами этнических русских, проживающих в Латвии, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что благодаря новому закону большинство из них уже лишили льгот и соцподдержки, а 3,6 тысячи обязали покинуть страну в течение 90 дней.

С 1 сентября в Латвии вступил в действие очередной русофобский закон — кто не сдаст экзамен на латышский, пусть убирается вон из страны. В результате почти 20 тысячам этнических русских, живущих в Латвии еще со времен СССР (порой всю жизнь), перестали выплачивать пенсию, запретили обращаться к врачам, аннулировали все льготы и отказали вообще в какой-либо помощи. А 3,6 тысячи из них уже предписали в течение 90 дней покинуть Латвию навсегда, — пишет журналист.

По его словам, местные депутаты законодательно обязали всех обладателей паспортов РФ и Белоруссии пересдать экзамен на знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство. Русских по паспорту, по его данным, в Латвии около 25 тысяч. Сдать экзамен предписали всем, кто моложе 75 лет, даже неходячим инвалидам. С первого раза это получилось лишь у трети. Пересдачу большинство тоже провалило, отметил Коц.

О ситуации высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая политика властей республики является проявлением «агрессивного шовинистического национализма». В связи с этим в России прорабатываются дальнейшие меры по упрощению репатриации соотечественников из недружественных государств, пояснила она.