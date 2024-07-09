Военкор Коц оценил взятие под контроль Яснобродовки в ДНР Военкор Коц: взятие Яснобродовки сдвинуло фронт к западу от Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что взятие населенного пункта Яснобродовка в ДНР сдвинуло фронт к западу от Авдеевки. Он также отметил, что ВСУ превратили его в мощный укрепрайон.

ВСУ превратили этот населенный пункт к востоку от Карловского водохранилища в мощный укрепрайон. Теперь же противника удалось отбросить на западный берег. Контроль над Яснобродовкой на Донецком направлении сдвинул фронт к западу от Авдеевки до линии Новопокровское — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово, — сообщил Коц.

Он также отметил, что со стороны последнего сейчас ведется наступление на город Карловка. Вместе с тем в сторону села Новоселовка Первая из Новопокровского продвигаются передовые части. Они будут стремиться отодвинуть украинскую армию как можно дальше от Донецка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. Он опубликовал сюжет агентства RT о боях под городом и отметил работу военных. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.