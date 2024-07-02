Военкор допустил дефицит важной продукции на Украине Коц: на Украине ожидается дефицит туалетной бумаги из-за мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Украине может случиться дефицит туалетной бумаги, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, к этому приведет возможная остановка работы Киевского картонно-бумажного комбината, который производит туалетную бумагу «Обухів».

Как пояснил военкор, предприятие столкнулось с сокращением числа кадров. Так, сотрудники ТЦК (украинские военкоматы) мобилизовали уже каждого десятого с комбината, добавил Коц.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, хотя де-юре это не оформлено. По ее словам, Киев продолжает переговоры по поводу реструктуризации внешнего долга.

До этого издание The Economist писало, что Украину уже в августе этого года может ждать дефолт. Отмечается, что у властей страны есть только месяц, чтобы попытаться договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

При этом экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что западные страны не допустят дефолта на Украине. Эксперт подчеркнул, что они выделят государству достаточно средств на выполнение долговых обязательств. Экономист также предположил, что Запад может продлить срок осуществления платежей.