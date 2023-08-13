В Харьков нагрянут военкомы с Западной Украины РИА Новости: военкомы с западной Украины проведут мобилизацию в Харькове

Фото: МО Украины

Сотрудники военных комиссариатов из западных областей Украины проведут мобилизационные мероприятия в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. По его словам, подобные действия связаны с лояльностью харьковских военкомов к российским властям. Он уточнил, что из-за этого в регионе срывается план по мобилизации граждан.

По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов страны. По его словам, решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский считает, что систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участия в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.