Военком напал с ножом на жителя Ивано-Франковской области Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Калуши Ивано-Франковской области Украины произошла драка, в ходе которой один их оппонентов ударил другого ножом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Соответствующая информация появилась в Facebook (деятельность в РФ запрещена) ведомства после того, как в Сети распространилось видео драки с участием, как утверждается, местного военного комиссара.

Правоохранители оперативно установили, что между 34 - летним и 52 - летним мужчинами, местными жителями, произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевое ранение оппоненту. <...> Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, а правонарушителя — в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Видео драки между мужчиной в военной форме и случайным прохожим распространилось в Telegram-каналах накануне. Украинские ресурсы сообщили, что одним из участников конфликта оказался местный военный комиссар.

Ранее сообщалось, что до 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами. По оценкам Минздрава Украины, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских, будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.