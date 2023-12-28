Военэксперт высказался о военных возможностях Финляндии Военэксперт Матвийчук: боевая мощь Финляндии является мизерной

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Финляндия обладает мизерным боевым потенциалом в сравнении с Россией, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что финские вооруженные силы станут первым объектом поражения в случае конфликта.

Финляндия после Второй мировой войны исповедовала доктрину, что для обороны достаточно своих вооруженных сил, и придерживалась нейтралитета. <...> После того как она вступила в НАТО, ее боевая мощь на фоне мощи российской армии оказалась мизерной, — заявил Матвийчук.

Он пояснил, что после вступления Финляндии в НАТО Россия была вынуждена принять ответные меры по развертыванию дополнительных сил в регионе, где активность Североатлантического альянса и особенно США все больше затрагивает российские геостратегические интересы.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов согласился с тем, что Финляндия не получила выгоды от вступления в НАТО. По словам дипломата, страна, напротив, оказалась в сложном положении, поскольку в случае конфликта с Россией она пострадает в первую очередь. Ульянов добавил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.