Военэксперт увидел скрытый смысл в заявлениях НАТО о мобилизации на Украине Перенджиев: НАТО настаивает на мобилизации из-за отказа отправлять войска Киеву

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Заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о необходимости расширения мобилизации на Украине в очередной раз свидетельствует о том, что ВСУ испытывают недостаток живой силы в своих рядах, поделился мнением с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По мнению эксперта, таким образом Бауэр намекнул, что страны Североатлантического альянса не планируют отправлять туда свои войска.

Роб Бауэр сказал и так понятные для всех вещи о недостатке живой силы в рядах ВСУ. Очередной Капитан Очевидность. На Украине ведь и так хватают всех подряд, среди мирных жителей даже растет целое сопротивление. Возможно, глава военного комитета НАТО таким образом намекнул, что страны Альянса не собираются отправлять туда свои войска, и украинцам придется справляться своими силами, — сказал он.

Перенджиев также обратил внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс». Эксперт добавил, что недавно появилась информация о массовых увольнениях военных стран НАТО и планах Альянса увеличить жалованье для удержания солдат. По его словам, также прорабатывается вопрос о возможном призыве женщин в армию.

То есть там тоже начались проблемы с кадрами. Поэтому Запад и хочет проведения дополнительной мобилизации на Украине, — объяснил Перенджиев.

Ранее Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением и теперь его предстоит рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта.