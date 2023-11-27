Военэксперт увидел предпосылки военного переворота на Украине Военэксперт Матвийчук: недовольство украинских солдат может вылиться в переворот

Фото: МО Украины

Дефицит финансирования Вооруженных сил Украины, а также растущее у украинских солдат чувство брошенности могут стать причиной недовольства и в перспективе привести к военному перевороту в стране, предположил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, потенциальным лидером недовольных мог бы стать главком ВСУ Валерий Залужный.

Эксперт напомнил, что с середины лета происходит резкое урезание размеров западной помощи Украине. Логистические центры, которые в НАТО планировали развернуть на территории Польши, так и не развернули. Таким образом, у ВСУ возник дефицит средств для восполнения потерь в живой силе и технике, в то время как начальство продолжает требовать выполнения боевых задач. В связи с этим, по мнению аналитика, происходит постепенное зарождение «окопного недовольства», которое со временем может стать всеармейским. В свою очередь, негативные настроения в армии могут вылиться в военный переворот со свержением президента Владимира Зеленского.

Я думаю, возглавить такой переворот теоретически мог бы Залужный. Мы знаем, что он уже закусился с Зеленским. Армия Залужному пока что верит, так что он вполне мог бы стать во главе, — отметил Матвийчук.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного хотят выставить виноватым во всех провалах украинской армии. По словам парламентария, причиной стал конфликт генерала с президентом страны Владимиром Зеленским.