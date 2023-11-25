Военэксперт сообщил о ликвидации командира роты спецназа ВСУ Военэксперт Рожин: в Крынках ликвидирован командир роты спецназа ВСУ Мисюра

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил в Telegram-канале о ликвидации командира спецназа Вооруженных сил Украины Александра Мисюры в Херсонской области. Офицер был уничтожен в селе Крынки.

В н. п. Крынки ликвидирован старший лейтенант Александр Мисюра. Командир роты спецназа ВСУ, — написал Рожин.

22 ноября сообщалось, что российские вертолеты нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. В ходе операции российские вертолеты использовали управляемые ракеты.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков также рассказал, что в Крынках военнослужащие ВСУ оказались в западне. По его словам, российские силы расстреливают украинские катера на Днепре, а снабжение плацдармов противника плачевное.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десант на левый берег реки Днепр. Артиллерией и авиацией уничтожаются командные пункты на дальних подступах. На реке морпехи подрывают все быстроходные катера противника. Большинство украинских солдат уничтожаются на месте, а выжившие предпочитают сдаться в плен, уточнили в Минобороны.