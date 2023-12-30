Военэксперт рассказал, успела ли Украина получить 200 тысяч БПЛА Военэксперт Баранец: пока у Украины нет 200 тысяч беспилотников

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Пока у Киева нет 200 тысяч беспилотников, которые он планировал поучить, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. При этом он уверен, что Украина наладила на территории своей страны работу нескольких центров по сборке БПЛА. Речь, по его мнению, может идти разве что о тысячах дронов, но не о десятках тысяч.

Пока у Украины нет 200 тысяч БПЛА. Огромное количество беспилотных аппаратов Киев закупил за рубежом, пригласил иностранных специалистов, помогающих создавать заводы, поточные линии, электронную начинку для БПЛА. Несмотря на тяжелейшую ситуацию в ВПК Украины, Киев все-таки создал несколько очагов массового производства беспилотников. О 200 тысячах речи не идет, о десятках тысяч, но о тысячах — вполне реальная цифра, судя по использованию Украиной на разных направлениях, — отметил он.

Также Баранец высказал мнение, что использование беспилотников в современной войне является требованием военно-технического прогресса, поэтому Киев и захотел закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ. По словам эксперта, каждое государство в современном мире должно иметь на вооружении такую технику, поскольку она отличается высокой эффективностью.

Летом стало известно, что до 200 тысяч дронов Украина намерена закупить к концу года. Как объяснил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, ВСУ нужны «десятки тысяч» дронов ежемесячно.