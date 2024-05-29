Военэксперт рассказал об участии Польши в конфликте на Украине Военэкперт Матвийчук: поставки оружия втянули Польшу в конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Варшава приняла участие в конфликте на Украине, когда стала поставлять оружие Киеву во время СВО, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что любое государство имеет право передавать вооружение союзнику, но делать это можно только до начала боевых действий.

Согласно международным положениям, любая страна имеет право передавать свое оружие другой. Но, если это происходит после начала военного конфликта, тем более, если это оружие применяется против другой стороны, такая страна становится участником боевых действий, — уточнил Матвийчук.

Экс-полковник также посчитал «кривлянием на камеру» заявления правительства Польши о разрешении для Украины бить по российской территории при помощи их оружия. Он напомнил, что западное вооружение уже применялось для атак по Белгородской и Курской областям. По мнению Матвийчука, подобными действиями Варшава пытается спровоцировать Москву на совершение агрессивных маневров. Польша нуждается в таком шаге, чтобы получить основание для ввода войск на территорию западной Украины.

Это попытка вовлечь нас в новую бойню, обвинив в агрессивных действиях, которые сами же и начали. Для нас это не означает ничего. Только демонстрирует миру, что Польша является участником этого конфликта, — заключил военэксперт.

Матвийчук ранее отметил, что Россия способна нанести ядерный удар по территории Украины. Но, по словам экс-полковника, это может произойти в случае угрозы существованию государства.