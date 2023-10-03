Военэксперт рассказал о судьбе поставок западного оружия на Украину Военэксперт Дандыкин: Запад продолжит поставлять оружие Киеву

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Запад продолжит поставлять оружие Киеву, но, возможно, уже не в тех масштабах, как это было раньше, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, арсеналы многих стран Восточной Европы опустели и они будут восполнять его, покупая американское оружие. А вопрос поставок на Украину усугубится в следующем году.

Может быть, не в прежних потоках, но будут поставлять оружие. ВСУ будут стараться что-то производить своими силами. Я думаю, вопрос поставок усугубится через некоторое время, а конкретно в следующем году, — говорит эксперт.

По его словам, поставки может продолжить Германия, которая уже увеличивает производство снарядов. Другие европейские страны также намерены пополнить свои арсеналы. Но выигрывает от этого, по его словам, военно-промышленный комплекс США.

В Киеве проходит встреча по поставкам оружия. Думаю, будут давать, но им надо все это дело восполнять за деньги и покупать американское оружие, так что для американского ВПК — это золотое время. В определенной степени ренессанс. К ним выстроятся, — считает Дандыкин.

Ранее европейский чиновник анонимно заявил газете Politico, что Евросоюз больше не может поставлять вооружение Украине из своих запасов, поскольку этим ставит под угрозу собственную безопасность. Он отметил, что страны ЕС не могут оставить себя без средств защиты, несмотря на сохраняющуюся высокую политическую и общественную поддержку Украины.